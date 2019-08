De Jouwer krijt in nij brechje yn Park Heremastate

Wa't dizze dagen troch Park Heremastate op 'e Jouwer rûn, koe net mear in folslein rûndsje rinne om de fiver hinne. Der komt nammentlik in nij brechje, hielendal efteryn it park. De âlde brêge is fuorthelle en dêrtroch koene minsken net mear in slachje troch it park kuierje.