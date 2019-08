Sven Nieuwpoort: "Tegen Cambuur kun je moeilijk nee zeggen"

Der mei noch mear fjoerwurk ferwachte wurde fan Cambuur op de transfermerk. Oant en mei moandei meie spilers oerstappe fan de iene nei de oare klup. Booy hopet dat dat ek by Cambuur noch bart: "We zijn nog niet klaar. De honger is nog niet gestild." De fokus leit dêr by op twa posysjes.

De Ljouwerters wolle noch in ferdigenjende middenfjilder helje en noch in fleugeloanfaller. Dêrfoar is Crysencio Summerville fan Feyenoord yn byld. Hy moat hierd wurde. Booy: "Summerville zijn we nog druk mee bezig en we zijn in de veronderstelling dat dat gaat lukken."

De middenfjilder dy't Cambuur noch helje wol, moat wol echt in fersterking wêze neffens Booy. "Dat moet wel een basisspeler zijn. Als dat niet lukt, gaan we gewoon vol gas zo door. Want, we hebben op het middenveld ook goede wedstrijden gespeeld."