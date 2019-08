Tal iissalons yn Nederlân yn 12 jier ferdûbele, ek yn Fryslân mear winkels

"Wij zijn altijd bezig met: hoe blijven we beter dan een concullega," jout Van Wamel oan. Hy hat op seis plakken in fêstiging fan MIN12: yn Ljouwert, Harns, Drachten, Snits, Flylân en yn Lisse. Foarearst komt der net in nije winkel by. "Ik vindt het wel even best zo, er is misschien nog wel een wens voor een plekje in Friesland, maar we lopen op dit moment niet elk pand na."

Jûntiid

It waar is fansels fan grutte ynfloed. Van Wamel: "Zeker als het zo tussen de 24 en 27 graden is dan is het niet aan te slepen. Wordt het wat warmer, dan wordt de middag wat vlak en heb je de piek in de avond. Mensen wachten eerst en als ze gegeten hebben gaan ze toch een stukje fietsen of lopen en gaan ze nog een ijsje halen. Dan moet ik meer personeel inzetten."