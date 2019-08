Lêste edysje Psy-Fi yn Ljouwert úteinset, ferkeap campingkaarten stillein

As je oer it campingterrein fan Psy-Fi rinne en de campers stean sjogge, rinne je by de iene nei de oare nasjonaliteit del. De nûmerplaten litte in grut ferskaat oan lannen sjen, útsein Nederlân: België, Denemarken, Frankryk, Italië, Ingelân. It psychedelyske festival is rûnom yn de wrâld wakker populêr. Ek minsken út Súd-Afrika, Israël, Malta en Australië komme nei it festival ta. Dizze minsken sille al wol in campingticket hawwe, mar foar oaren binne dy net mear te krijen. Deikaarten binne noch wol te keap.

Mei it moaie waar binne de lêste wiken ek noch in soad kaarten ferkocht. De organisaasje hat in soad dien om foar ferkuolling te soargjen. "Der binne wettersproeiers en meardere wetterpunten", fertelt Wiebe Kootstra fan Psy-Fi. Ek binne der oerdekkingen op it terrein foar skaad.