Wat kinne Friezen leare fan Aboriginals, Carla Boonstra út Ljouwert socht it út

Se is no in pear dagen thús en komt nei fjouwer wiken Australië wer by op Fryske grûn. Carla Boonstra hat yn Australië mei Aboriginals praat om fan harren te learen. "Wat my opfallen is, is dat se noch in sterke konneksje hawwe mei de natoer. Se hawwe dêr grut respekt foar", fertelt Boonstra. Neffens har kinne wy dêr in soad fan opstekke. "Wy binne de bân mei de natoer in bytsje kwytrekke, benammen troch ekonomyske belangen. Dêr moatte we ús bewust fan wêze."