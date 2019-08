Jolanda Schreuder kampioen mei Fryske hynders yn inkelspan foar de seas

Nei de earste seleksje waarden troch de sjuery in fjouwertal kombinaasjes oanwiisd, dy't oer ride moasten om de titel. De elastyske bewegingen, in ymponearjende foarhân, in sterke efterhân mei in skitterend 'sweefmomint' en in ymposant totaalbyld makken dat Jolanda Schreuder de titel krige.

As twadde einige Egberdina's Lodewyk (h: Maurus 441) mei Susan Bouman fan Nijeveen, dy't krekt Nynke Bouma fan Aldeboarn mei stamboekhynst Wylster 463 (h: Rindert 406) foar koe bliuwe. Mechteld van der Kooi fan Sint Nyk waard 4e mei Xander (h: Haitse 425).