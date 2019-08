Fan Hurdegaryp nei Denemarken: Lucy rint 570 km tsjin de oandwaning RLS

Lucy hat har hiele libben al RLS en wol graach oandacht foar de sykte. "It is wol nuver," begjint se har ferhaal. "Der binne in soad minsken dy't it hawwe, mar der is te min oer bekend. Dokters en minsken witte eins net wat de sykte ynhâldt. En dat moat echt feroarje."

Prikels en min sliepe

"As jo de sykte hawwe, is it lestich om de fuotten stil te hâlden," leit Lucy út. "Ik krij dan it gefoel dat ik bewege moat, wylst ik gewoan op de bank sit of op bêd lis. Ik krij dan prikels en kin dan net mear sliepe. Ik haw der dus sliepeleaze nachten fan." Sa'n 1 op de 20 minsken hat de sykte, mar ek sy binne dêr net altyd fan op 'e hichte. "It fielt ek foar eltsenien wer oars."