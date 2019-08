Drankferbod foar Kollumersweachster dy't oldtimer fan sweager yn 'e prak ried

De man naam july ferline jier sûnder tastimming de âlde Golf mei. Op de Trekwei by Westergeest ferlear er de macht oer it stjoer en fleach tsjin in dûkdalf. De auto wie dêrtroch folslein fernield. Neist it alkoholferbod krige de man ek in boete fan 1500 euro en mei er in heal jier net ride.