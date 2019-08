Sportpark De Bosk op De Harkema wurdt wer brûkt troch Oranje

De twa wedstriden meitsje diel út fan in fjouwerlannen-toernoai, dêr't ek Amearika oan meidocht.

Nije gersmatte

Yn earste ynstânsje like it derop dat der gjin wedstriden fan Oranje mear op De Harkema komme soene, om't it fjild dêr te min foar wie. Mei finansjele help fan gemeente Achtkarspelen koe der lykwols in nije gersmatte oanlein wurde.

Op De Harkema wurdt ek noch in tredde wedstriid spile, dy tusken Meksiko en Denemarken. Dy is op 7 septimber.