Teaterstik oer moard yn Appelskea: wa hat de grytman fergiftige?

Acht akteurs fan it selskip fan Van Ravesteijn sille it stik op de planken bringe. It publyk wurdt der ek by belutsen, om as detective út te sykjen wa't de moard op syn gewisse hat.

De opfiering fan it stik, op freed 13 septimber, is bedoeld as opmaat nei de midsiuwske merk dy't yn it wykein yn Appelskea hâlden wurde sil. Op de Boerestreek is dan muzyk, strjitteater en bôgesjitten.