Isabelle Diks wol aksje tsjin Brazilië: "We moeten Mercosur tegenhouden"

Diks stelde de fragen tegearre mei keamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Esther Ouwehand (PvdD). Salang't de ferneatiging fan de Amazone trochgiet, moatte Europa en Nederlân foaral gjin nij hannelsferdrach slute mei it Súd-Amerikaanske lân, fynt Diks. Nederlân hat grutte saaklike belangen yn Brazilië. Yn 2007 ymportearre Nederlân noch foar mear as 700 miljoen euro oan feefoer út Brazilië.

Produksje ten koste fan reinwâld

Diks is dêr kritysk oer, want krekt foar de produksje fan soja wurde stikken fan de Amazone platbaarnd. "Import uit Brazilië kan wel, maar dan moet je er wel zeker van zijn dat de productie niet ten koste gaat van het regenwoud. Deze president wil het regenwoud exploiteren en gaat brandschattend te werk. Dat kan natuurlijk niet."

Mercosur-ferdrach

Diks kin mar net begripe dat it Nederlânske kabinet oant no ta foar it nije Mercosur-ferdrach tusken de Europeeske Uny en Súd-Amearika is. "Dit verdrag is ook nog eens heel slecht voor onze boeren, die wel aan allemaal eisen moeten voldoen op het gebied van duurzaamheid. Het is oneerlijke concurrentie en snap echt niet dat partijen als VVD en CDA daar voor kunnen zijn."

Online petysje

De aksje fan GroenLinks begûn ferline wike mei in online petysje tsjin de ferneatiging fan it Amazonegebiet. Nederlânske bedriuwen lizze op dit stuit diken oan yn it gebiet om de Amazone te ûntsluten. It giet om kontrakten foar hûnderten miljoenen.

By de útfiering fan dy projekten wurdt neffens de ynformaasje fan GroenLinks geweld brûkt en soene ek de rjochten fan de oarspronklike befolking en benammen yndianestammen skeind wurde. "Het is gruwelijk wat daar gebeurt", seit Diks. "Mensen die daar al eeuwen wonen, indianen, worden verjaagd. Mensen die zich verzetten worden vermoord."