Hurdrinners binne dearinners: sporters negeare gefaren fan sporte yn 'e hjitte

In protte minsken hawwe ek net yn de gaten dat hjitteproblemen opspylje kin by legere temperatueren. Neffens hurdrintrainer Hugo Veenker oerskatte sporters harsels faaks. Hy besiket rekken te hâlden mei de waarmte. Sa sei hy tsjin fjouwer pupillen dat se better trije kertier rêstich oan rinne koene, yn stee fan fiif kertier drave.

Langer herstelle

Dochs keazen de froulju foar de lange ferzje. "It hie net slimme gefolgen foar harren, mar it koste wol tefolle enerzjy. Se moasten dêrom langer herstelle: twa, trije dagen yn stee fan ien." Mar wat kin der dan krekt barre? "Do drûgest út, de bloeddruk en hertslach geane omheech, do krijst pine yn 'e holle, de mage is fan streek", leit Veenker út.

Neffens him binne sporters sa bot dwaande mei prestaasjes, dat se de gefolgen derop ta nimme. "It is ek wat ús maatskippij, moatst mar prestearje." De trainingen fan woansdeitemiddei en -jûn hat de trainer yn elts gefal al ôfsein.