Seizoen oer foar middenfjilder Jan Ras fanwege ôfskuorde krúsbannen

De talintfolle middenfjilder komt út de eigen jeugdoplieding fan SC Hearrenfean en hat dit seizoen op 11 augustus syn earedifysjedebút makke yn it earste alvetal tsjin Feyenoord. Ek tsjin FC Emmen en FC Twente kaam Ras as ynfaller yn aksje.

Gerry Hamstra

Technysk manager Gerry Hamstra: "Dat is een persoonlijk drama voor die jongen. Hij had net zijn debuut gemaakt, zat in een goede vibe en dan nu dit. Zijn voorste kruisband is afgescheurd, dus die ben je een seizoen kwijt. We gaan nu intern kijken hoe we dit gaan opvangen. Misschien dat we iemand doorschuiven vanuit de jeugd of we lossen het anders op."