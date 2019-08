Molenbosch yn Aldeberkeap yn âlde eare hersteld

Frijwilligers hawwe de ôfrûne moannen yn it spier west om de bosk yn âlde steat te herstellen. Dêrby hâlden se it oarspronklike ûntwerp as útgongspunt oan. It prieeltsje yn de bosk is ek oanpakt.

De Molenbosch wie eartiids eigendom fan de famylje WIllinge Prins. De bosk wie doe net tagonklik foar publyk, mar troch it herstel kin elkenien no tusken de beammen troch rinne.

It feestlik yn gebrûk nimmen fan it bosk is op sneontejûn 7 septimber.