Jongeren yn De Westereen fermeitsje harren mei lansearmasine

It filmke waard moandeitejûn troch Ian Postma upload op de filmkesside Dumpert. Sûnt dy tiid is de fideo al in miljoen kear besjoen op alle sosjale mediakanalen. Troch it filmke is de lansearmasine sa ynteressant wurden, dat er tiisdeitemiddei in rige stie om te springen.

De jonges ha wol ris faker wat by de ein en neame harsels dan ek wol de 'Jackass fan De Westereen'. De populariteit fan it apparaat sil troch alle sjoggers tanimme, allinnich wolle de jonges dúdlik meitsje dat it net foar elkenien weilein is om te fleanen.