Steuring ferkearsljochten op drokke krusing yn Ljouwert duorret langer

De ferkearsljochten op it drokke krúspunt by FrieslandCampina dogge it net mear sûnt moandei. De gemeente tinkt woansdeitemoarn wer oan de slach te kinnen om it probleem te ferhelpen. "We verwachten morgenvroeg na 9.30 uur informatie van de monteur over een oplossing. Tot die tijd 'storing'." Hoe't de steuring ûntstean koe, is net bekend.

De gemeente advisearret minsken in alternative rûte te nimmen, bygelyks troch om te riden oer bedriuweterrein De Hemrik. Benammen moarns en middeis kin it tige drok wêze op it belangrike krúspunt.