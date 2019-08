Rekôrwaarmte soarget foar wetterwille op basisskoalle

De temperatueren brekke dit jier rekôr nei rekôr. Nea earder wie it op 27 augustus sa waarm as no. Dat seit waarman Piet Paulusma. It âlde rekôr komt út 1964: doe wie it 29 graden. Op meardere plakken yn de provinsje komt de temperatuer no boppe de 32 graden út.

Foar de bern op de basisskoalle yn Aldegea (Sm) is dat pittich.