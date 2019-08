De Fryske Marren koprinner yn tsjinstferliening

Gemeente De Fryske Marren is lanlik koprinner mei gemeentlike tsjinstferliening. Begjin dit jier hat IT-bedriuw Oracle in ûndersyk útfierd ûnder mear as hûndert Nederlânske gemeenten. Ut it ûndersyk docht bliken dat yn de Fryske gemeente de kombinaasje tusken baly, telefoan, mail, sosjale media, webside en de kennisbank it bêst organisearre is. Dêrby is de fraach fan de klant hieltyd as útgongspunt naam.