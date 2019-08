Omkommen Harnzer fiskers nei sân jier wer betocht

Op it monumint steane de nammen fan de omkommen fiskers. Yn 2012 wie der in betinking, mar yn de jierren dêrnei net. Tiisdeitejûn sil der foar it earst wer by it barren stilstien wurde.

Ien fan de redenen dêrfoar is dat de Harnzer Fiskerijdagen dit jier 60 jier besteane. It organisearjend komitee hat dêrom oan fiskerijferiening Ons Belang frege tegearre in betinking te organisearjen. Dy sil krekt foar de feestwike plakfine. De betinking begjint om 19.00 oere by it monumint en is foar eltsenien frij tagonklik.