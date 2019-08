Odgaard en Dreyer spylje foar Denemarken

Jong Denemarken komt earst freonskiplik yn aksje tsjin Hongarije. Dêrnei nimme sy it op yn it ramt fan de EK-Kwalifikaasje tsjin Roemenië. De wedstriden steane pland op 6 en 10 septimber.

Odgaard hat by SC Hearrenfean in muoiseme kompetysjestart. De sintrumspits dy't dizze simmer oerkaam fan it Italjaanske Sassuolo wachtet noch altiten op syn earste doelpunt.

Anders Dreyer hat noch gjin wedstriid spile yn it pompeblêdeshirt. Hy kaam ferline wike oer fan Brighton & Hove Albion. De fleugelspiler kin sawol rjochts as links as de fuotten. Hy is foar ien seizoen hierd.