Trijehûndert pûden chips út Wolvegea mooglik besmet mei skjinmakmiddel

It is net dúdlik watfoar skjinmakmiddel oft der yn de chips telâne kaam is. Dat seit direkteur Andringa fan FZ Organic Foods út Wolvegea, dêr't Texel Chips in ûnderdiel fan is.

It bedriuw ûndersiket wat der presys misgien is, seit Andringa. Fierder kin hy dêr neat oer sizze. "Wij tasten nog in het duister."