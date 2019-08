Judoka Sanne Vermeer yn aksje op hystoryske grûn yn Japan

It is net sa dat Sanne Vermeer samar efkes in medalje ophellet yn Tokio. "De stap naar de echte wereldtop is echt nog wel groot, maar het is ook weer niet zo dat het onrealistisch is. Ik ben tevreden als ik het maximale eruit haal. Hoe ver ik daarmee kom, vind ik nog lastig in te schatten."

Dêr komt ek by dat as se al gau Agbegnenou tsjinkomt, it ek lêstiger wurdt. "Maar de hele wereldtop is hier. Er zijn eigenlijk bijna geen slechte judoka's aanwezig."

Op de Olympyske Spelen mei der mar ien dielnimmer per lân meidwaan, mar dat is by it WK oars. Sa hat se mear konkurrinten út lannen as Japan. En út Nederlân, want Juul Fransen docht ek mei. Sy is mominteel de nûmer seis fan de wrâld.

"Met de Olympische Spelen ben ik nog niet bezig"

En mei dy Juul Fransen ha we fuort ek har konkurrint foar de Olympyske Spelen neamd. It judobûn en NOC*NSF bepale wa't de Nederlânske kandidaat foar de Spelen wurdt. Mar de ranglist sil dêr fansels in grutte rol by spylje. Yn 2016 gie net Fransen, mar Annicka van Emden nei de Spelen.

No giet it tusken Fransen en Vermeer. "Maar ik ben daar nog niet mee bezig. Dat heeft geen zin. Ik moet zelf beter worden en wedstrijden winnen. Alleen dat heb ik in eigen hand." Fransen helle ferline jier de finale fan it WK yn Bakû yn Azerbeidzjan, dy't se ferlear fan Agbegnenou. Op it EK waard se lykwols yn de twadde ronde al útskeakele.