Brânwacht rydt út foar kontenerbrân yn Aldegea

Om 3.00 oere riden de brânwachtkorpsen fan sawol Burgum as Drachten út foar wat earst like op in wenningbrân. Op lokaasje die bliken dat it om in kontener gie dy't tsjin de wente oan stie. By de brân kaam in soad reek frij, wêrtroch't it hûs en it hûs dêrneist fentilearre wurde moasten.

Troch it rappe yngripen fan de brânwacht koe slimmer foarkaam wurde. Der wurdt ûndersyk dien nei it ûntstean fan de brân.