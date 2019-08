Hea!-Janko Krist giet fierder by Man bijt Hond, mar no by SBS

En komt Frans ek werom?

Arie hat oait Frans ûntdutsen, seit Janko tsjuttend op syn buorman. Van Hamsvoort seit dat as Frans it ek wol, er it dan net útslút. Mar it is net de bedoelding dat se altyd op de âlde foet fierder gean. "Ik sluit het niet uit, maar kan het ook niet garanderen".

De sjochsifers binne hiel wichtich, no't Man bijt hond by it kommersjele SBS sit. Janko: "Nei in pear wiken witte wy mear oer oft it wol of net oanslacht". Te sjen alle jûnen om 19.30 oere,