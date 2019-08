Swierferwûne by botsing auto-frachtauto op dyk tusken Appelskea en Easterwâlde

Neffens tsjûgen waard it ûngelok feroarsake by it ynheljen. It slachtoffer is troch de brânwacht út de auto wei helle en dêrnei nei it sikehûs brocht.

It is net dúdlik hoe't it mei it slachtoffer is. De sjauffeur fan de frachtwein rekke net ferwûne.

De dyk wie yn beide rjochtingen ôfset troch de plysje. De auto en de frachtwein binne nei plysjeûndersyk burgen.