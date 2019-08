Tsientallen sjenswizen tsjin sluting jachtwerf Nerushoek yn Terherne

Tsientallen minsken binne it net iens mei it foarnommen beslút fan boargemaster Fred Veenstra fan gemeente De Fryske Marren om jachthaven De Nerushoek yn Terherne in heal jier te sluten. By de gemeente De Fryske Marren binne de ôfrûne wiken tsientallen sjenswizen tsjin it foarnommen beslút ynkommen. Dat befestiget in wurdfierder fan de gemeente. De plysje fûn yn juny in himpplantaazje yn in kontener op it terrein fan de jachthaven. De eigener fan de jachthaven wurdt troch justysje fertocht fan it ferbouwen fan de himp.