Antykonsepsje-camper moat gebrûk foarbehoedmiddels by studinten opkrikke

As jongerein it studintelibben ynstappe, geane sy faak ek seksuele kontakten oan. Dêrom binne de yntroduksjedagen it perfekte momint om ynformaasje te jaan oer antykonsepsje, sa jout de organisaasje Bayer oan. "Het is zo dat jongeren veel weten en op school leren over seks, maar dat gebeurt vaak in het begin van het voortgezet onderwijs, in de eerste en tweede klas. Maar daarna is er geen aandacht meer voor en tegen de tijd dat jongeren op het hbo terechtkomen, mag de kennis wel weer opgefrist worden," seit ien fan de meiwurkers by de camper.

Gjin taboe mear

Neffens guon jongerein dy't moandei by de camper stiene is prate oer seksualiteit hjoed-de-dei net in taboe mear. Yn de camper is in tentoanstelling te sjen oer de skiednis fan foarbehoedmiddels. Rutgers soarget dat der foarljochtingsmateriaal is en saneamde Sense-ferpleechkundigen fan de GGD binne der om fragen te beantwurdzjen en kondooms út te dielen.

Siedselballonnen

Op it Aldehoustertsjerkhôf is der benammen ynteresse foar de ballonnen dy't by de camper útdield wurde, yn de foarm fan spermasellen. "De zaadcelballonnen spreken jongeren wel aan. Het is voor ons de start om een gesprek met jongeren aan te gaan, of ze Sense kennen en of ze een kijkje willen nemen op de anticonceptiebeurs."