Buma no echt offisjeel boargemaster fan Ljouwert

Buma wie om tolve oere moandeitemiddei mei de trein oankaam yn Grou, it súdlikste treinstasjon fan de gemeente Ljouwert. Dêrnei gie it mei in bus fierder foar in rûnrit troch de gemeente.

De tocht einige yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert. Dêr wiene op saneamde 'bûtengewoane riedsgearkomstge' in soad pommeranten út lanlike, provinsjale en gemeentlike polityk om de ynstallaasje by te wenjen. Sa wiene in soad Keamerleden en de ministers Grapperhaus fan justysje en Hugo de Jonge fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport der ek by. Fierder wie Buma syn heit ek by de ynstallaasje fan syn soan. Buma sr. wie, doe't Sybrand noch in jonkje wie, boargemaster fan Warkum.