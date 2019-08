Wurksumheden N361: Grinslanners trije wiken troch Fryslân nei Skiermûntseach

Grinslanners dy't nei Skiermûntseach wolle, moatte yn septimber troch Fryslân hinne ride. Dat komt omdat der tusken Ulrum en Lauwerseach oan de N361 wurke wurdt. Dat is de dyk oan de Grinslanner kant fan de Lauwersmar. Yn de dyk komt ûnder oare in otterpassaazje. Ek bussen nei Lauwerseach moatte in oare rûte ride. It omriden jildt fan 2 oant 23 septimber.