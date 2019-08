Grutste, iepen edelsmidderij Noard-Nederlân yn Blokhûspoarte hast iepen

Yn de nije romte is in grutte, iepen wurkpleats foar amateurs likegoed as professionals. Fierder kinne der workshops, kursussen en personielsútstapkes komme. Ynkoarten set yn de Blokhûspoarte ek de foaroplieding ta edelsmid útein. By de iepeningsmiddei op 7 septimber binne kursisten oan it wurk en jouwe lokale edelsmeden ferskate demonstraasjes.