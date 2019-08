Minister: "Bedrijfsleven kan meer doen om jongeren aan diploma te helpen"

Remco Meijerink is foarsitter fan it kolleezje fan bestjoer. Hy is tige grutsk mei de wurden fan de minister. "Het mooie vond ik dat de minister in de eerste plaats een compliment maakte naar de regio. Friesland is een landelijk voorbeeld van hoe wij hier in het mbo, Friese Poort, Friesland College en Nordwin College samen met de gemeente en provincie samenwerkt aan goed onderwijs. En dat compliment kunnen wij in deze regio in de zak steken," seit Meijerink.

Neffens Meijerink is der in soad kontakt mei bedriuwen yn de omjouwing. "De lijnen zijn heel kort. Ik denk dat er geen provincie is die zo nauw betrokken is bij het beroepsonderwijs. En weinig provincies met zulke korte lijnen naar bedrijfslijven. En we hebben elkaar voor goed beroepsonderwijs nodig, daar heb je bedrijfsleven, gemeente en provincie bij nodig."