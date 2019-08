Buma: "Als burgemeester heb ik echt een andere rol"

Boechbyld fan it CDA

Buma wie de ôfrûne jierren it boechbyld fan it CDA. Hy stie oan de rjochterkant fan dy partij. Buma komt no nei in relatyf linkse stêd. De PvdA is al skoften de grutste partij en de measte boargemasters út it ferline haw in 'reade' eftergrûn. Fanút de stêd klonk ek it lûd oft Buma mei syn CDA-profyl wol paste by de stêd. "Dat is wel een normale vraag: staat hij wel boven de partijen? Ik heb een politiek stempel. Nu ben ik alleen wel een voormalig politicus. Het partijleiderschap heb ik een tijd terug al overgedragen. Ik ben een burgemeester voor alle Leeuwarders. Samen wil ik bouwen aan een mooie toekomst van de gemeente."

Goeie ûnderfining

Syn ûnderfining as politikus komt al goed fan pas: "Het helpt enorm om het politieke proces te begrijpen en daar een rol in te spelen. En met mijn ervaring weet ik hoe ze in Den Haag en Brussel werken. Dat komt goed van pas."