Emma Piersma fan Snits wint NK Beachfollybal

Beachfollybalster Emma Piersma fan Snits is snein Nederlânsk kampioen Beachfollybal wurden. Yn trije sets pakte de 18-jierrig Piersma tegearre mei har partner Pleun Ypma ferrassend de titel by it NK Beach yn Scheveningen. Yn de finale wûn it twatal fan it favoriteduo Joy Stubbe en Marleen van Iersel.