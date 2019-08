Stints noch oan de ketting troch strange regeljouwing

It skoalseizoen is wer begûn en de bernedeiferbliuwen draaie folop. Mar de Stints fan Friesland Lease meie noch altyd net de dyk op. Sûnt it ûngelok foarich jier septimber yn Oss, wêrby't fjouwer bern om it libben kamen, steane alle elektryske ferfiersmiddelen yn de stalling. "De Stints moeten voldoen aan de strengste wetgeving", leit Beljeu út. "Daardoor duurt het erg lang. Het goede nieuws is wel dat er straks een vervoersmiddel staat dat aan alle eisen voldoet."

In nije rolkoai

Ien fan de meast opfallende oanpassingen is dat de nije Stints in saneamde rolkoai hawwe moatte. Dat soarget foar it nedige wurk oan de apparaten. Beljeu bliuwt lykwols posityf. "Zoals het nu lijkt kunnen de Stints begin oktober de weg op. Het wordt echt een compleet vernieuwd voertuig, waarbij we gebruik maken van onderdelen uit de oude Stint."