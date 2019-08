Doarpsbelang Eastersee wol nije golfbrekker, mar provinsje wurket net mei

It strân is sa'n 25 oant 30 meter lang en it sân op it strândsje wurdt dêr holden troch in golfbrekker. Dy soarget derfoar dat it sân net fuortspielt. Mar it hout fan de brekker wurdt min.

"Hij is aan onderhoud toe, vooral boven water," seit Guus Verhoef fan it doarpsbelang. "In verband met de veiligheid van de zwemmers is dat belangrijk, vooral kinderen die er gebruik van maken om naar het diepere gedeelte te lopen, om hen veilig die kant op te brengen. Eigenlijk zou er een nieuw bovenstuk gemaakt moeten worden."

Splinters

Der is al it ien en oar bard. "We hebben al splinters meegemaakt. Je ziet er ook gaten in zitten, dus als jongens of meisjes met hun enkels erin vast komen te zitten en ze breken iets, wie is er dan verantwoordelijk voor de gevolgen van het ongeval?", freget Verhoef him ôf.

Doarpsbelang socht kontakt mei de provinsje, mar dy wol oant no ta net meiwurkje. "Dat is voor ons ook een verrassing: de Provincie wil absoluut geen geld betalen. We zoeken een oplossing in de richting van een kernbudget, maar de provincie zegt gewoon: nee, we hebben geen geld," jout Toine Trommelen fan it doarpsbelang oan.

Foar in part

"Wij zijn al heel blij als ze voor een deel meedoen," seit Trommelen. "Dat wij bijvoorbeeld de arbeid leveren en dat het Wetterskip of de Provincie met materiaal komt, dan maken wij het in orde voor de komende 20 jaar. Dan kan iedereen van het strandje genieten. We hebben een passantenhaven en ook veel inwoners die veel gebruik maken van het strand."