Buma komt mei trein oan yn Grou: "Wat in waarm wolkom"

"Dit is in moai begjin fan de dei. In hiel waarm wolkom." Dat sei Sybrand Buma, nei't er oankaam mei de trein yn Grou. Buma naam de trein om it goeie duorsume foarbyld te jaan. Yn stee fan in tsjinstauto nimt Buma it iepenbier ferfier foar syn rûnrit yn syn nije gemeente.