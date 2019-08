Earste skoalledei: "Hjoed dogge wy noch lekker niks!"

OBS Het Slingertouw yn Skoatterwâld telt sa'n 400 learlingen. Tel dêr it tal bern fan it bernedeiferbliuw, it pjutteboartersplak en de kristlike basisskoalle by op en komst op sa'n 1000 bern dy't moandei foar it earst wer nei skoalle mochten. Fanwege de drokte ha de skoallen oare tiden dat de bern komme kinne, sadat der gjin ferkearshinder ûntstiet.

Direkteur Keimpe Strikwerda is al wat langere tiid oan it wurk. "Ferline wike woansdei om healwei twaën bin ik wer oan de slach gong mei de tariedings", fertelt er. Ek op de earste skoalledei is de direkteur op it skoalleplein te finen. "Dan tref ik altyd in hiel soad heiten en memmen. En fansels de bern."