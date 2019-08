Omstanners belje 112, mar ko Geartsje kin sûnder de brânwacht ek wol út de sleat komme

Neffens de boer gong it om ko Geartsje, dy't yn desimber kealje sil. De boer woe de ko leaver sels út it wetter krije. De brânwacht is al kaam, mar koe dus direkt wer ynpakke.

Yn pleats fan 112 te beljen as se in ko yn in sleat sjogge, kinne minsken neffens de boer better nei in buorkerij yn de buert rinne. Faak kin in boer de ko sels wol út de sleat helje.

Yn dit gefal slagge dat ek. Mei in trekker en in tou ha de boer en de boerinne de ko út it wetter lutsen.