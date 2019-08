Doelstelling ONS Snits en Harkemase Boys noch ûndúdlik: "Kom oer fiif wiken mar ris wer"

Ik kin wol roppe en raze dat we kampioen wurde, mar dat is hiel lestich op dit momint. As it even kin, wolle we meidwaan yn de perioade. En de beker ha we foarige wike in goeie slach mei slein. Dat spilet hjir ek enoarm, dat is dus wol belangryk. Kom oer fiif wiken mar werom, dan sjogge we ris wer."

In perioade en in moaie profklup as tsjinstanner yn de beker, dat is ek wat oanfierder Henny Bouius wol sitten sjocht. "It soe moai wêze as je stride kinne om in perioade. En yn de KNVB-beker in bytsje in knappe lotting."

"Ik spylje hjir no seis jier, mar we ha noch noait in leuke KNVB-lotting hân, dus dat wolle we hiel graach."

Doelstelling ONS Snits

Oer de doelstelling wol ONS-trainer Paul Raveneau net al tefolle kwyt: "Het is met zeven nieuwe ploegen nogal lastig om daar wat over te zeggen." Oanfierder Nick Kuipers is wol optimistysk. "We hebben wel een goeie voorbereiding gehad. Al zag je dat tegen Jong Almere City dus niet."