Van der Bos prolongeert titel bij kaatsklassieker in Bitgum

Met Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra versloeg Van der Bos in de finale het partuur van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. Het werd 5-1/6-2.

Tjisse Steenstra is uitgeroepen tot koning. Vorig jaar won het partuur van Van der Bos ook al de Van Aismapartij. Toen was Steenstra ook koning.

"Mooier kan het niet. We hebben de hele dag geen fout gemaakt. Dan is het mooi kaatsen", zei Steenstra na afloop. "Jammer dat we niet altijd zo kaatsen."