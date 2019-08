Steenstra prolongearret keningstitel yn Bitgum

Mei Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra fersloech Van der Bos yn de finale it partoer fan Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. It waard 5-1/6-2.

Tjisse Steenstra is kening wurden. Foarich jier wûn it partoer fan Van der Bos ek al de Van Aismapartij. Doe wie Steenstra ek de kening.

"Moaier kin it net. We ha de hiele dei net ien flater makke. Dan is it moai keatsen", sei Steenstra nei ôfrin. "Jammer dat we sa it hiele jier net keatse."