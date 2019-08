Biltske doarp Sint-Anne lûkt besikers út alle wynstreken

Al sechstjin jier leit der tichtby Sint-Anne it asylsikerssintrum (azc). Dêr wenje sa'n 400 flechtlingen út alle wynstreken fan de wrâld. Se besykje in plak yn de Nederlânske mienskip te krijen en yn it azc dogge se harren bêst om de bannen mei it doarp sa goed mooglik te hâlden.

Der binne in soad projekten dêr't de bewenners en meiwurkers oan wurkje, lykas frijwilligerswurk, feestjûnen en it repair-kafee. Dat wurket aardich en de minsken fan it sintrum wolle de klam lizze op ferbining.

Milad

Milad is ien fan de bewenners dy't drok dwaande binne mei it helpen fan benammen oare minsken yn it azc. Hy fynt it moai yn Sint-Anne en hopet dat de doarpsbewenners en de bewenners fan it azc mekoar moetsje wolle. Gewoan 'goeie' sizze is al in moai begjin, fynt hy. Milad wit noch net oft hy yn Nederlân bliuwe mei, mar as dat wol sa is, soe hy graach yn Sint-Anne wenje wolle.

Alle twadde freeds fan de moanne is it repair-kafee yn it azc iepen. Minsken út it doarp kinne dan mei stikken spul delkomme foar reparaasje, mar it giet benammen om it efkes in bakje kofje of tee mei mekoar drinken en yn 'e kunde mei mekoar kommen. Sa binne der mear aktiviteiten om de bân goed te krijen.

Op 12 septimber, Nationale Burendag, set it azc de doarren iepen.. Dan kin elkenien dy't dat wol, sjen hoe't it libben yn in asylsikerssintrum is en yn 'e kunde komme mei de bewenners.