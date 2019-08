Caravan brânt folslein út yn Drachten; plysje befêstiget brânstichting

In foarbygonger dy't de hûn útliet, murk de útslaande brân om 3.30 oere hinne op. Doe't de brânwacht arrivearre, stie de caravan al yn ljochte lôge en wie der in soad reek frijkaam. De omjouwing waard ôfsetten fanwegen eksploazjegefaar.

De brânwacht hat it fjoer dwêsten en koe foarkomme dat it oersloech. Ynntusken hat de plysje befêstige dat it om brânstichting giet. "Een van de scenario's waar we rekening mee houden is dat alle elf de branden door dezelfde persoon of personen zijn aangestoken", seit in wurdfierder. De skea soe oprinne ta tûzenen euro's.