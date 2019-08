Thomas van Midden wint slotwedstriid nasjonale fierljepkompetysje

Jaco de Groot waard twadde, mei 20,41. Nard Brandsma wie de bêste Fries, mei 20.08.

By de froulju wûn Marrit van der Wal, mei 16.46. Femke Rispens wie de bêste by de famkes, mei 16.19. Dêrmei sprong se fierder as de nûmer twa by de froulju, Sigrid Bokma. Dy ljepte 15.36.

By de junioaren wie Reinier Overbeek de bêste. Hy helle 17.93. De fierste sprong fan de jonges wie fan Peter Faber. mei 17.77

De folsleine útslach is te finen op de webside fan de pbholland.