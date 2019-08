'Sirkusartyst' grypt winst yn fierljepkompetysje

By de froulju wûn Marrit van der Wal, mei 16.46. Femke Rispens wie de bêste by de famkes, mei 16.19. Dat is in dik nij PR. Dêrmei sprong se fierder as de nûmer twa by de froulju, Sigrid Bokma. Dy ljepte 15.36.

Van der Wal hat dit jier alle wedstriden wûn dêr't se oan meidien hat. Se is favoryt foar it kommende NK, mar winst is noch net wis, seit se. "It NK is oars. No springe je foar de ôfstannen, om it NK te heljen. Aanst springe je om it te winnen."