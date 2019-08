Papierwurk net op oarder: nije spiler Hearrenfean sit net iens op de bank

Anders Dreyer wurdt foar ien seizoen hierd fan in klup út it Ingelske Brighton. SC Hearrenfean hat him bot ynspand om derfoar te soargjen dat er fuort en daliks meidwaan koe yn de wedstriid tsjin Twente, mar dat is net slagge.

It papierwurk is te lang lizzen bleaun by it Ingelske fuotbalbûn. Dat meldt SC Hearrenfean. Dêrtroch mei Dreyer net spylje.

Dreyer is 21 jier âld. Hy spilet yn in nasjonale jeugdalvetal fan Denemarken.