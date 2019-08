Partoer Van der Bos wint keatsen yn Bitgum

It partoer fan Van der Bos wie yn de earte omloop mei 5-0/6-2 te sterk foar Auke Boomsma, Hyltje Bosma en Hendrik Kootstra. Dêrnei wûnen se mei 5-2/6-6 fan Jelte Pieter Dijkstra, Renze Piter Hiemstra en Evert Pieter Tolsma.

Trettjinde priis

De finale wie iensidich. Van der Bos-en-dy kamen op 3-0. Dêrnei pakte it partoer Van Zwieten noch wol in earst, mar partoer Van der Bos rûn al gau wer út. Op 5-1/6-2 wie de oerwinning binnen. Foar Van der Bos en Steenstra wie it de trettjinde earste priis fan it jier.