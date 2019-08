Taeke Triemstra klimt nei top trije fan ivich keatsklassemint

It ivige klassemint is in prestizjeuze ranglist, seit ferslachjouwer Geert van Tuinen. "Dit is in prestaasje fan formaat."

Triemstra is tredde wurden op de ivige list troch de finale te heljen op de trochelkoarlotsjenpartij yn Bitgum. Dêr stie er yn it perk mei Menno van Zwieten en Erwin Zijlstra.

Likense stân

Yn de heale finale fersloegen Triemstra en dy it partoer fan Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong, mei 5-3/6-4. Dat smiet Triemstra twa punten op. Winst in de finale is trije punten, en foar in tredde plak krijt in keatser ien punt foar it ivige klassemint.

Triemstra hat no 785 punten. Dêrmei hat er likefolle punten as Wiep van Wieren, mar omdat Triemstra mear earste prizen wûn hat, giet er Van Wieren foarby yn it ivich klassemint.

Van Wieren hie dêr blykber al rekken mei hâlden. Hy wie oanwêzich yn Bitgum, en fuort nei de partij kaam er it fjild op om de nije nûmer trije te lokwinskjen mei in bosk blommen.