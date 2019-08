Iepenloftspul Jorwert: 'Stjer yn it Tsjuster'

"It ferhaal giet oer de nei Amearika emigrearre Micha. Sy is hast blyn en wurket yn it fabryk om jild te fertsjinjen foar in eachoperaasje foar har soan (spile troch Hedzer Seffinga), dy't deselde genetyske eachsykte hat as har. Sy wol net dat hy like min sjen sil as har," fertelt Kooistra. Mar it needlot slacht ta. De befreone húsbaas fan Micha stelt har jild, om't er sels net genôch sinten hat om yn de behoeften fan syn frou te foarsjen.

Om't se wit dat hy de iennichste is dy't fan har jild ôfwit, wol se ferhaal helje by har húsbaas. Mar dat rint folslein út de hân: as hy har bedriget mei syn tsjinstpistoal en sy yn in wrakseling bedarje, sjit sy him del en wurdt se oppakt.

It stik is basearre op de film 'Dancer in the Dark' fan de Deenske regisseur Lars von Trier. Yn dizze melodramatyske musicalfilm út 2000 spilet de Yslânske sjongeres Björk de haadrol, wêryn't drama en musical inoar ôfwikselje.