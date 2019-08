Judoka Tsjakadoea oer kânsen op WK: "Een medaille kan"

Tsjakadoea is no de nûmer tolve fan de wrâld. "Maar wat ik kan halen? Wanneer ik nu tevreden ben? Een vijfde plaats. Dat is realistisch." Yn de lichtste klasse, de klasse oant 60 kilo, is de Rus Robert Mshvidobadze de nûmer ien fan de wrâld, mar neffens Tsjakadoea stekke twa Japanners der mei kop en skouders boppe-út: Naoshima Takato en Ryuju Nagayama. "Die zijn wel echt goed. Een vijfde plaats is mooi, maar je bent wel afhankelijk van een goede loting. Deze twee tref je liever niet zo vroeg in het toernooi."

Al hast wis fan Olympyske Spelen

Op de Olympyske list stiet Tsjakadoea sânde. Foar it pleatsen foar de Spelen, ek yn Tokio, moat hy by de earste achttjin stean. De kansen op de Spelen binne dus hiel grut. "Dat geeft wel rust. Het halen van de Spelen is toch een doel, een droom. Ik ben ook veel met die ranking bezig. Kijken hoeveelste ik sta en hoeveel punten ik nog moet halen."

Wêr't dy oare Fries Sanne Vermeer noch yn fûle striid is mei Juul Fransen, hat Tsjakadoea eins gjin Nederlânske konkurrinsje. Roy Koffijberg stiet 49e. Yn prinsipe hellet Koffijberg dat nea wer yn.